Uma das coisas que mais tem gerado polémica entre o clã Kardashian/Jenner é a possibilidade de no futuro Kourtney Kardashian vir a abandonar o reality show da família - 'Keeping Up With the Kardashians'.

Ora, Kim Kardashian teve a oportunidade de comentar o assunto durante uma entrevista a Ellen DeGeneres.

"Ela gosta, mas só quer filmar quando lhe apetece. Se um membro da família vai de férias muitas vezes, os outros têm de compensar essas horas. Por isso, nos últimos anos, eu e a Khloé temos vindo a compensar as horas dela, porque precisamos de conteúdo para o reality show", começa por explicar.

"A Khloé e eu temo-nos sentido realmente frustradas, porque temos trabalhado mais, e temos filhos e coisas do género. Tem sido muito cansativo para nós quando ela não tem isso em consideração e enquanto não toma uma decisão, se fica ou não no programa", continua.

"Mas ficar neste impasse tanto tempo é frustrante. Chegamos à conclusão que ela irá filmar um pouco e... eu nem sei se chegamos a uma conclusão, na verdade", concluiu, revelando-se ainda confusa quanto aquilo que irá acontecer.

Veja o vídeo:

