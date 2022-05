Kourtney Kardashian, de 43 anos, e Travis Barker, de 46, parecem estar cada vez mais próximos de concretizarem o grande sonho de terem um filho em comum. Depois de ter revelado estar a viver algumas complicações relacionadas com os tratamentos de fertilidade a que tem de se submeter para conseguir voltar a ser mãe, a socialite revela agora estar mais próxima de conseguir ter mais um filho.

No último episódio de 'The Kardashians', Kourtney dá novos detalhes sobre o procedimento de fertilização in vitro.

"Estamos super animados porque é a primeira vez que conseguimos uma recuperação de óvulos em seis meses de tratamentos de fertilidade", conta, explicando que nas últimas duas tentativas não tinha sido possível chegar a esta fase de tratamento.

O programa mostra ainda um consulta médica na qual o casal recebe a opinião favorável de um especialista, que lhes dá esperança ao falar numa possível gravidez.

Recorde-se que Kourtney já é mãe de três filhos: Mason, de 11 anos, Penelope, de nove e Reign, de seis, frutos do anterior relacionamento com Scott Disick.

