Kourtney Kardashian decidiu recordar junto dos seguidores algumas fotografias das férias em família em 2005. Na altura viajaram para Cabo San Lucas, México, onde desfrutaram de uns dias de descanso.

As fotografias foram partilhadas no Instagram esta terça-feira e, entre as imagens, podemos ver Kourtney em biquíni enquanto relaxava deitada numa cadeira de praia.

As irmãs Kim e Khloé também posaram para a câmara, assim como a matriarca, Kris Jenner. Veja as imagens na galeria.

