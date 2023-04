Kourtney Kardashian fez uma partilha na sua página de Instagram acerca do "ódio" e da "negatividade", pouco tempo depois de Shanna Moakler, ex-mulher de Travis Barker (atual marido de Kourtney), ter tecido críticas ao casamento e ao facto da Kardashian partilhar vários registos com os enteados nas redes sociais.

"Tanta crítica, ódio e negatividade ultimamente. Vamos ser melhores, se não for pelo mundo, então que seja por nós mesmos, pelos nossos filhos, amigos e familiares", escreveu a Kardashian numa storie.

"Sei que as coisas boas superam em muito as coisas más, mas é difícil à mesma não ser afetada por elas e parece que qualquer coisa é sujeita a críticas. Imaginem o bem que poderíamos fazer com essa energia", completou.

Note-se que esta 'resposta' surgiu depois de Shanna referir no Instagram: "Ela publica mais fotografias com os meus filhos do que eu, lol".