Kourtney Kardashian exibiu a cicatriz com que ficou depois de se ter submetido a uma cirurgia de emergência durante a gravidez, no ano passado.

A celebridade, de 45 anos, esteve em repouso durante a gravidez por ser de risco, mas tal não a impediu de fazer uma sessão fotográfica.

Foi precisamente nessa sessão que Kourtney exibiu a cicatriz, e foi tudo gravado e partilhado no recente episódio do 'The Kardashians'.

© Reprodução Daily Mail - Hulu

