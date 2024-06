Khloe Kardashian está solteira há mais de dois anos, desde que o romance com Tristan Thompson - pai dos seus filhos True, de seis anos, e Tatum, de quase dois - chegou ao fim.

No entanto, a empresária não está interessada em encontrar um novo namorado agora, por causa da sua rotina com os filhos.

"Quando deito as crianças, às nove, tenho tempo limitado. Tenho que acordar novamente às 4h30… esse é o meu tempo! Não quero partilhar isso com um homem. Não quero partilhar a minha TV, nem a minha cama", afirmou, no último episódio de 'The Kardashians'.

"Estou exausta. Não quero nada. Na verdade, só quero deitar-me na cama, ver os meus programas, descomprimir, levantar-me e fazer o meu trabalho. Não quero que ninguém interrompa a minha rotina", acrescentou ainda.

