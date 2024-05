Kim Kardashian está surpreendida com o sobrinho, Mason Disick, de 14 anos, que criou uma conta no Instagram. Novidade que fez questão de partilhar com os seguidores, tendo incentivado os fãs a seguirem o jovem.

"Ainda não consigo acreditar que o Mason está no Instagram", começou por dizer Kim Kardashian numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram.

"Sigam todos o meu sobrinho Mason Disick", escreveu de seguida a celebridade. Até ao momento, o jovem já conta com 608 mil seguidores na rede social.

© Instagram

De recordar que Mason é fruto da relação terminada de Kourtney Kardashian com Scott Disick. O ex-casal tem ainda em comum a filha Penelope e o filho Reign.

Leia Também: Kim Kardashian e Kris Jenner assinalam aniversário de Scott Disick