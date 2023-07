Kourtney Kardashian continua a exibir orgulhosamente a sua 'barriguinha'. Esta quarta-feira, dia 12 de julho, a celebridade voltou a destacar a gravidez na sua página de Instagram ao mostrar novas fotos.

As imagens foram captadas durante as férias em Kauai, Hawai, onde Kourtney posou com um biquíni preto e também outro com padrão leopardo. Veja as imagens na galeria.

O bebé que está para nascer é o quatro de Kourtney, o primeiro em comum com o atual marido, Travis Barker. Aos 44 anos, a celebridade já é mãe de Mason, Penelope, e Reigh, que nasceram da relação anterior com Scott Disick. Já Travis é pai de Landon e Alabama, da relação passada com Shanna Moakler.

