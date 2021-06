Kourtney Kardashian e Travis Barker já imaginam o seu futuro em conjunto. De acordo com o que uma fonte revelou ao Entertainment Tonight, o casal já está a pensar e a fazer planos a longo prazo.

"A Kourtney e o Travis reconhecem agora mais do que nunca o quão especial é o seu relacionamento e o quão sortudos são por passarem tempo juntos, quer apenas os dois, quer com amigos ou familiares", começa por dizer.

"Ele conseguem ver-se juntos para sempre e isso é o que faz realmente a Kourtney feliz", acrescenta a mesma fonte, notando ainda que o casalinho prefere agora "viver o momento e desfrutar de um dia de cada vez".

"Construir um futuro em conjunto em termos mais permanentes poderá acontecer", completa.

Recorde-se que a Kardashian é mãe de três filhos - Mason, de 11 anos, Penelope, de oito e ainda Reign, de seis, frutos do anterior relacionamento com Scott Disick. Já Barker é pai de Landon, de 17 anos e Alabama, de 15, do casamento terminado com Shanna Moakler.

