Kourtney Kardashian não tem nenhum problema de exibir o corpo, mesmo com as mudanças que sofreu devido aos tratamentos de fertilização in vitro.

A celebridade, de 44 anos, posou em biquíni enquanto estava a apanhar banhos de sol com amigas e partilhou a imagem nas stories da sua página de Instagram esta quarta-feira.

Na publicação fez questão de dar destaque ao seu corpo que é neste momento o resultado da fertilização in vitro.



© Instagram_kourtneykardash

Casada com Travis Barker, Kourtney Kardashian e o músico decidiram avançar para os tratamentos numa tentativa de terem um filho juntos.

A celebridade é mãe de Mason, de 13 anos, Penelope, de 10, e Reign, de oito, fruto da relação terminada com Scott Disick. O músico é pai de Landon, de 19 anos, e Alabama, de 17, da relação passada com Shanna Moakler.

Leia Também: Kourtney Kardashian 'reage' a críticas de ex-mulher do marido