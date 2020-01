Kobe Bryant e a filha Gianna passaram alguns dos seus últimos momentos de vida juntos numa igreja, adianta a revista People.

O profissional de basquetebol, que era católico, e a menina de 13 anos, foram a uma missa logo de manhã na Cathedral of Our Lady Queen of the Angels, em Newport Beach.

O padre Steve Sallot disse ainda em entrevista à ABC7 que o atleta marcou presença nas celebrações religiosas. "Ele estava aqui antes da missa das 7:00h, que foi a primeira do dia", revelou, acrescentando que Kobe esteve a rezar em privado.

Até ao momento continuam a ser feitas inúmeras homenagens ao atleta.

Leia Também: Piada de Nilton sobre Kobe Bryant e Rui Pinto gera controvérsia