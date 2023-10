As personagens dos dois atores envolveram-se romanticamente no final da série 'Game of Thrones' e gravar essas cenas nem sempre foi fácil.

Kit Harington, achou estranho filmar cenas românticas com Emilia Clarke em 'Game of Thrones'. Os dois atores, ambos de 36 anos, tinham uma grande relação de amizade, o que dificultou um pouco o processo de gravações na altura em que as suas personagens, Jon Snow e Daenerys Targaryen, se envolvem romanticamente. Embora não tenha sido "difícil" filmar cenas na temporada final da série, Kit e Emilia acabavam por se rir bastantes vezes e achavam a situação "estranha". A revelação foi feita por Kit – que é casado com Rose Leslie, outra atriz da série dramática de fantasia da HBO – em entrevista à revista Candis. "Não foi difícil beijá-la, embora eu costumasse fingir que era. A questão é que éramos melhores amigos há já sete anos antes de nos beijarmos, então demorou um pouco para olharmos um para o outro e pararmos de nos rir antes de conseguirmos entrar no assunto", começou por dizer o ator. "E definitivamente havia um elemento de estranheza se ela [Emilia], a Rose e eu estivéssemos a jantar todos juntos e a Rose perguntasse: 'Então... como foi a vossa cena?' E dizíamos: 'Sim, bem, foi boa...' Acho que nunca é confortável", concluiu. Leia Também: Britney Spears poderá chocar os fãs com a sua autobiografia