Britney Spears poderá chocar o público com a sua história familiar, que vai contar no seu próximo livro de memórias.

A cantora, de 41 anos, recuperou o controlo da sua fortuna e de vários aspetos da sua vida quando deixou de estar sob tutela do pai em 2021, após 13 anos nessa condição.

Antes do lançamento da sua autobiografia, que acontecerá ainda este ano, uma fonte alertou os fãs da artista que terão de ser "pacientes" ao lerem a obra.

"Lemos um pouco da história da família dela no livro e pensamos: 'Oh meu Deus, pobre menina'. É preciso ser muito paciente com alguém que conta a sua história pela primeira vez e não forçá-la a fazê-lo. Ela detalha a história da sua família, desde os seus avós até aos seus pais, e explica o motivo de ser como é", revelou a fonte à Page Six.

A cantora explicou recentemente que o livro é o resultado de um longo processo de terapia.

