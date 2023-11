Kim Kardashian tem uma tatuagem secreta que fez depois de se ter estreado como humorista no 'Saturday Night Live', em outubro de 2021.

No episódio desta quinta-feira do 'The Kardashians', a celebridade contou ao mundo que fez uma tatuagem do símbolo do infinito na parte de dentro do lábio inferior.

"Na noite em que apresentei o 'SNL', eu e todos os meus amigos fizemos tatuagens iguais e todos fizeram nas mãos”, contou, mostrando depois imagens do momento em que fez a referida tatuagem, mas no lábio. Veja abaixo:

