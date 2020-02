Kim Kardashian revelou aos fãs que tem-se dedicado a um novo regime alimentar, revelando que agora está a fazer uma dieta à base de plantas, assim como os filhos.

De acordo com o Daily Mail, a celebridade confirmou esta informação durante uma sessão de perguntas e respostas com os fãs, no Twitter.

"Já não há carne", afirmou, referindo-se à sua alimentação e dos filhos, acrescentando ainda que a pequena North, de seis anos, também come peixe.

