Kim Kardashian quer alterar o seu estado civil e ser declarada legalmente solteira no âmbito do seu processo de divórcio de Kanye West, noticia o TMZ.

A empresária, de 41 anos, apresentou o pedido em tribunal esta sexta-feira, 11 de dezembro, pedindo que as questões relacionadas com a custódia dos filhos e a divisão de propriedades fossem separadas do seu estado civil.

Para além disso, Kim, que ainda tem o apelido do rapper - West - quer que o seu nome volte ao que era antes.

Recorde-se que o processo de divórcio foi iniciado este ano. Em comum o ex-casal tem quatro filhos: North, de oito anos, Saint, de seis, Chicago, de três e Psalm, de dois.

