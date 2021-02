Kim Kardashian doou vários ramos de flores para agradecer aos profissionais de saúde que estão na linha da frente da pandemia da Covid-19.

A celebridade, de 40 anos, presenteou os profissionais com este 'miminho' arranjado pelo florista Jeff Leatham. Presente que foi entregue aos funcionários do hospital depois das flores teres sido usadas numa sessão fotográfica.

Em vez de deitar as mesmas fora, Kim decidiu alegrar o dia dos profissionais e oferecê-las aos mesmos, como relata o TMZ. De referir ainda que as flores estavam acompanhadas de um bilhete.

Um momento que foi partilhado no Instagram, onde podemos ver médicos e enfermeiros a posar com os ramos de flores na mão. Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Separada de Kanye West, Kim Kardashian vai celebrar Dia de São Valentim