Kim Kardashian festejou o aniversário do filho mais novo, Psalm, este sábado. O menino, recorde-se, completou cinco anos no dia 9 de maio.

A data foi comemorada numa grande (e luxuosa) festa que estava decorada a rigor. O tema era 'Caça-Fantasmas' e foram destacadas nas stories da página de Instagram da celebridade várias imagens. Veja o vídeo da galeria.

De recordar que Psalm é fruto do casamento terminado de Kim Kardashian com Kanye West. O ex-casal tem ainda em comum as filhas North, de 10 anos, e Chicago, de seis, e o filho Saint, de oito.