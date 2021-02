Kim Kardashian está pronta para abraçar a sua nova vida, agora como divorciada, depois da separação de Kanye West.

Aliás, ao contrário do rapper, a empresária já não anda com a sua aliança de casamento.

O Page Six nota que Kim foi fotografada antes de entrar com o processo em tribunal já sem a joia de compromisso.

Agora, note-se, só falta um outro pormenor, neste caso a alteração do nome da sua página de Instagram onde ainda aparece com o apelido do rapper, West.

Recorde-se que Kim Kardashian e Kanye West estavam casados desde 2014 e em comum têm quatro filhos - North, de sete anos, Saint, de cinco, Chicago, de três, e Psalm, de um.

