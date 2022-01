Julia Fox via o reality show 'Keeping Up With The Kardashian' e é grande admiradora da empresária.

Kim Kardashian parece ter ficado muito agradada em saber que a nova namorada de Kanye West é sua fã. Além de admiradora da personalidade empreendedora da socialite, Julia Fox era também assídua espectadora do reality show 'Keeping Up With The Kardashian'. "Ela gosta que a Julia a admire e à sua família - prefere isso do que alguém que a odeie", disse uma fonte ao Page Six. A mesma fonte acrescentou que Kim Kardashian "gosta de ver Kanye West feliz e deseja-lhe coisas boas porque isso é o melhor para os filhos e para a relação de coparentalidade entre ambos". Recorde-se que Kim Kardashian e Kanye West estão separados há cerca de um ano e têm quatro filhos em comum - North, de oito anos, Saint, de seis, Chicago, de quatro, e Psalm, de dois. Atualmente a empresária vive um romance com o comediante Pete Davidson. Leia Também: Kim Kardashian e Pete Davidson vistos de mãos dadas após encontro