Recentemente, Kim Kardashian revelou na sua conta de Instagram o seu retrato de Natal em família, na qual aparece com o marido, Kanye West, e ainda os filhos, North, Saint, Chicago e Psalm.

Contudo, e ao contrário do que se podia esperar, a fotografia acabou por dar que falar pelos motivos menos esperados.

Um dos primeiros pontos referidos pelos internautas é o facto de todos surgirem vestidos em tons de cinzento, algo estranho tendo em conta que o tema é ligado ao Natal.

Para além disso consta ainda que a fotografia foi alterada através do programa de edição Photoshop.

A informação foi confirmada pela própria empresária em declarações a Ellen DeGeneres: "Era uma questão de tempo e foi muito difícil juntar toda a gente (do clã Kardashian/Jenner) por isso disse que iria fazer apenas com a minha família... trouxe muita ansiedade para os miúdos. A North estava a ter um mau dia e disse que podíamos fazer sem ela, mas depois quis tirar uma foto comigo. Disse que podia ser e que a colocava lá através do Photoshop. Por isso, na prática, ela não está na fotografia. Os nervos que tive para tirar essa fotografia", confessou.

Agora já se sabe o motivo pelo qual a fotografia aparenta estar mais estranha...

