Kimberly Noel Kardashian, mais conhecida como Kim Kardashian, celebra 42 anos de vida esta sexta-feira, 21 de outubro.

A data foi destacada no Instagram pela mãe, Kris Jenner, que decidiu partilhar junto dos seguidores um vídeo com imagens da infância da celebridade.

"Feliz aniversário, minha linda Kimberly!!! Continuas a ser a minha menina e ao mesmo tempo a mulher mais forte que conheço. Lidas com tudo o que se passa com uma graça maravilhosa. És um exemplo incrível de força e calma em qualquer situação", começou por escrever Kris Jenner na legenda do vídeo.

"És uma mãe, filha, neta, tia, irmã, prima e amiga incrível. Amas tanto, és tão gentil, leal, solidária, inteligente, engraçada, criativa", destacou de seguida, afirmando ainda que a filha é a "mulher mais bonita por dentro e por fora".

"Vives a vida ao máximo e garantes que cada pessoa que amas esteja bem. Obrigada por me dares tanta alegria e felicidade e por me amares do jeito que amas. Espero que tenhas o aniversário mais mágico e um ano incrível. Amo-te mais do que jamais saberás", completou.

De recordar que a celebridade é mãe de quatro crianças, North, de nove anos, Saint, de seis, Chicago, de quatro, e Psalm, de três, fruto do casamento terminado com Kanye West.

Neste dia especial, celebramos a data com algumas imagens de Kim Kardashian na galeria.

