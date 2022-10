Kim Kardashian está a dar que falar, uma vez mais, por declarações feitas no episódio desta semana da série 'The Kardashians'.

Kardashian contou que quando namorava com Pete Davidson falou da avó, Mary Jo Campbell, durante uma conversa honesta, ocorrida num hotel, em frente a uma lareira. Nessa altura, Kim pensou o seguinte: "A minha avó disse-me um dia que viver realmente a vida é fazer sexo em frente a uma lareira".

Foi aí que decidiu ter relações sexuais com o então namorado, em forma de "homenagem" à avó.

A situação foi contada por Kim neste episódio, durante um encontro com a avó, com a mãe, Kris Jenner, e com a irmã Khloé.

