Quem nunca lidou com o aparecimento de uma borbulha no rosto? Nem mesmo Khloé Kardashian escapa e recentemente viu-se 'vítima' deste pequeno drama. Para tal contou com a ajuda da irmã Kim, que prontamente se ofereceu para espremer a espinha.

O momento ficou registado num dos episódios do reality show da família, 'Keeping Up With The Kardashians', e não tardou em tornar-se viral nas redes sociais.

Veja abaixo.

Siga o link

Leia Também: Vem aí um documentário de Kim Kardashian sobre reclusos nos EUA