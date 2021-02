Kim Kardashian e os irmãos, Rob, Khloé e Kourtney, vivem esta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, um dia particularmente delicado. Robert Kardashian, pai das estrelas de 'Keeping Up with the Kardashians', completaria mais um aniversário caso fosse vivo.

A data foi assinalada por Kim Kardashian através de uma publicação onde esta conta que, passados 17 anos desde a morte do pai, decidiu tentar telefonar-lhe.

"Feliz aniversário, papá. Celebro-te todos os dias, mas hoje ainda mais. Tenho muita coisa para te contar! Liguei para o teu telefone, perguntando-me se alguém atenderia depois de todos estes anos. Na verdade, nem acredito que me lembrei disso", começa por ler-se na legenda de uma foto antiga onde os irmãos Kardashian posam ao lado do pai.

Por fim, Kim pede ao pai que a venha visitar em sonhos ou se manifeste através de "um sinal". "Sinto muito a tua falta", termina.

Importa lembrar que as restantes irmãs de Kim Kardashian, Kendall e Kylie Jenner, são filhas de um pai diferente - neste caso, de Caitlyn Jenner.