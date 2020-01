Kim Kardashian mostrou aos fãs o resultado de uma brincadeira começada pela filha mais velha, North, de seis anos.

A celebridade, de 39 anos, recorreu às stories da sua página do Instagram para dizer aos fãs que a menina tinha-se inspirado em 'It' e "decidiu tentar maquilhar-se como o palhaço" do filme. Mas não ficou por aqui e quis também maquilhar os irmãos.

Inicialmente, Kim publicou uma fotografia de Chicago, de dois anos, com batom vermelho na cara. Depois mostrou North também com a cara pintada e ainda o pequeno Saint, de quatro anos.

A brincadeira acabou com o sofá manchado, como a celebridade destacou numa imagem onde acrescenta um emoji de um coração partido e outro emoji de uma cara a chorar.

Recorde-se que Kim e o marido, Kanye West, são ainda pais do pequeno Psalm, de oito meses.

