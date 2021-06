Kim Kardashian deu um autógrafo a um fã, na última sexta-feira, e assinou com o apelido de Kanye West, de quem se está a divorciar.

A celebridade, de 40 anos, assinou como "Kim Kardashian West" numa fotografia sua, autógrafo dado quando estava a sair de um jantar com a mãe, Kris Jenner, e as irmãs Kylie e Kendall, em West Hollywood.

De acordo com o Page Six, o facto de ter assinado com "West" pode ser apenas por razões profissionais, já que está a promover a sua linha KKW Beauty, que conta com as iniciais do seu nome de casada.

O autógrafo chega pouco depois de Kim ter quebrado o silêncio sobre a separação.

