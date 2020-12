Foi no sábado, 5 de dezembro, que Kim Kardashian celebrou o aniversário do filho Saint, data que destacou no Instagram.

Na legenda de algumas imagens em que aparece na companhia do menino, a mamã 'babada' escreveu: "O meu bebé Saint faz cinco anos. Uma das almas gémeas da minha vida".

Na mesma publicação, a celebridade revelou ainda que "todos os anos entrevista os filhos e faz exatamente as mesmas perguntas sobre a vida". Respostas que Kim quer mostrar aos filhos quando eles "forem grandes".

Apesar de não celebrar a data como gostaria por causa da pandemia, a celebridade não deixou de festejar. "És sempre tão alegre e trazes muita alegria à minha alma todos os dias", acrescentou.

Recorde-se que Kim e o marido, Kanye West, são ainda pais de North, de sete anos, Chicago, de dois, e Psalm, de um.

