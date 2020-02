Kim Kardashian está convencida que o filho mais novo, o pequeno Psalm, de oito meses, é a "reencarnação" do seu pai, Robert Kardashian, que morreu em 2003.

A estrela de 'Keeping Up with the Kardashians' já ouviu vários pessoas dizerem que o menino é a reencarnação de um dos membros da sua família e acredita que será o falecido pai.

Momentos antes de ser mãe pela quarta vez, de Psalm - que nasceu através de uma barriga de aluguer -, a celebridade teve contacto com "uma mulher médium cega que lhe disse que ia ter outro filho e que seria a reencarnação do seu pai". "Ela não fazia ideia. Ninguém sabia que eu estava no processo da barriga de aluguer e que ia ter mais um menino", recordou.

E Kim - que é ainda mãe de North, de seis anos, Saint, de quatro, e Chicago, dois, fruto do casamento com Kanye West - contou que esta não foi a única pessoa a dizê-lo. Várias pessoas já disseram à babysitter que o menino é a reencarnação de um familiar.

"Várias pessoas não faziam ideia de que era o meu filho e disseram que ele é a reencarnação de um membro da família", acrescentou.

Por isso, a estrela, de 39 anos, acredita que o menino tem o espírito do pai, pois tem várias características do falecido progenitor.

Ao E! News, Kim disse: "Toda a minha família pensa sempre que o meu pai e é tão emocionante. Ele é provavelmente o bebé mais feliz do mundo. Está sempre a sorrir, sempre feliz. [...] Não sei se acredito na reencarnação, mas agora quero acreditar".

