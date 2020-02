Esta quarta-feira, dia 5, Kim Kardashian marcou presença no programa 'Good Morning America' e foi aqui que revelou que uma das filhas, Chicago, se tinha magoado recentemente.

A socialite - mãe de quatro filhos frutos do seu relacionamento com Kanye West - disse que a menina de dois anos sofreu uma queda.

"No outro dia, a minha filha Chicago caiu da cadeirinha e cortou a cara. Teve que levar pontos e tivemos que lidar com tudo", lamentou. Apesar de ter ficado com uma grande cicatriz, Kim assegurou que a menina ficou bem.

Importa sublinhar que Kim e Kanye são ainda pais de North West, de seis anos, Saint West, de quatro, Chicago, de dois, e o Psalm West, de oito meses.

