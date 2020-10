Ao que tudo indica, Kim Cattrall, atriz da série 'Sexo e a Cidade', quer dar um novo cenário às suas férias de verão. A celebridade colocou à venda a sua casa de praia no litoral de Nova Iorque, adianta a revista People.

O imóvel, que conta com dois quartos, três casas de banho, estúdio e acesso privado à praia, parece já não servir as necessidades da celebridade e está agora no mercado por 3,25 milhões de dólares (2,76 milhões de euros).

Aos 64 anos, Kim Cattral parece estar pronta para encerrar este capítulo da vida privada. Será que vem aí um novo investimento?

