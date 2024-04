Luís Fonseca, concorrente do 'Big Brother' que tinha conquistado o público pelo seu lado mais descontraído e engraçado, decidiu desistir do reality show.

Kika, como é tratado, anunciou a decisão aos colegas de casa na gala deste domingo, 14 de abril.

Já chegado ao estúdio, onde conversou com Cláudio Ramos, o participante alentejano explicou o que o levou a tomar esta decisão.

"Tinha que acabar. Já se estava tudo a misturar, não estava a conseguir (...) ser eu", nota.

"Os assuntos começaram a chatear. Começaram a puxar assuntos com os quais já não me identificava", diz ainda, notando que resolveu todas as situações de maior tensão que viveu dentro da casa de forma rápida, não permitindo que estas se "arrastassem".

"Foi um concorrente extraordinário", notou Cláudio, apresentador do programa.

Eis o momento.

