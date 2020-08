Depois de muita especulação, os rumores confirmam-se: Khloé Kardashian voltou mesmo para Tristan Thompson

A confirmação surgiu da parte de Scott Disick, antigo cunhado de Khloé.

A dar que falar está um comentário feito pelo ex-namorado de Kourtney Kardashian a uma publicação recente onde Khloé posa em biquíni.

"O Tristan Thompson é um homem sortudo", escreveu Scott, identificando o atleta em seguida.

Poucos minutos depois, o socialite acabou por eliminar o polémico comentário. Uma atitude que chegou tarde demais, o site Daily Mail e as páginas no Instagram The Shade Room e Comments by Celebs conseguiram registas as suas palavras com um 'eterno' print.