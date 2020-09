Khloé Kardashian e a filha True, de dois anos, voltaram a ser o grande destaque da recente publicação da celebridade no Instagram. Isto porque o membro do clã Kardashian voltou a posar com a menina, ambas com o mesmo modelo de biquíni.

Uma imagem que foi partilhada na rede social esta terça-feira, e que recorda a recente viagem que a família fez até Cabo San Lucas, México.

Mas esta não é a primeira vez que Khloé e a filha aparecem com um look a combinar. Veja na galeria.

Leia Também: Kim Kardashian recorda viagem ao México com fotos ousadas