Kim Kardashian recordou junto dos fãs a viagem que fez, recentemente, até Cabo San Lucas, no México.

Com um biquíni cor de rosa, no meio da praia, é assim que a celebridade aparece na recente publicação que fez no Instagram, esta segunda-feira, e que deixa as suas curvas em grande destaque.

"Lugar feliz", escreveu a figura pública, de 39 anos, na legenda das imagens que pode ver na galeria.

