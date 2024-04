Khloé Kardashian foi vista pela primeira vez depois da notícia da morte de O.J. Simpson. A celebridade foi vista em Los Angeles, esta quinta-feira, poucas horas após a partida do ex-jogador de futebol americano.

De acordo com o Daily Mail, a celebridade foi 'apanhada' à saída de um prédio com a sua equipa e dirigiu-se depois para um carro que estava estacionado no local.

No que ao look diz respeito, Khloé Kardashian estava a usar um vestido bege e uma mala Hermès. As imagens já estão a circular também nas redes sociais.

De recordar que após a notícia da morte de O.J. Simpson, Khloé Kardashian recebeu várias mensagens de internautas a darem-lhe os sentimentos. A celebridade viu o seu nome envolvido em teorias da conspiração durante anos, uma vez que o ex-jogador de futebol americano foi apontado como seu pai biológico. Rumores que forma negados pela mãe de Khloé, Kris Jenner.