Khloé Kardashian posou sem roupa para uma campanha da sua nova marca de botas.

A estrela televisiva, de 36 anos, destacou o lançamento do calçado da Good American esta quarta-feira, e foram partilhadas algumas fotos da campanha no Instagram.

Numa das imagens, a celebridade aparece apenas com umas botas que custam 329 dólares (cerca de 270 euros), relata o Page Six. Mas não fica por aqui e também se destaca com um modelo de 345 dólares (mais de 284 euros).

Os preços das botas desta nova coleção variam entre os 139 dólares e os 375.

Leia Também: Khloé Kardashian muda-se para Boston para estar perto de Tristan Thompson