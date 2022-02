Khloé Kardashian destacou nas redes sociais imagens em que aparece com a filha, True, de três anos, e a sobrinha, Chicago, de quatro.

Imagens aparentemente inocentes de um "dia de miúdas", mas que não parece ter sido do agrado de Kanye West, pai de Chicago.

O rapper disse que a menina parece "muito crescida" nas fotografias, de acordo com o The Sun, palavras que foram depois apagadas. De referir que o comentário chegou porque a filha do rapper parece estar maquilhada e com óculos de sol. No entanto, tudo indica que fosse um filtro.

De recordar que além de Chicago, Kanye e a ex-mulher, Kim Kardashian, são também pais de North, de oito anos, Saint, de seis, e Psalm, de dois.

