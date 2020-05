Khloé Kardashian surpreendeu os que a seguem no Instagram com duas fotografia ternurentas em que mostra a filha, True, e as sobrinhas, North West (filha mais velha de Kim) e Penelope Disick (filha de Kourtney).

"Quem comanda o mundo... meninas", escreveu a celebridade na legenda das imagens, que não passaram despercebidas aos olhos de muitos fãs.

Recorde-se que a pequena True é fruto da relação terminada de Khloé com Tristan Thompson.

