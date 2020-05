Entre o clã Kardashian/Jenner não faltou originalidade na hora de escolher o melhor presente para oferecer à matriarca Kris Jenner no Dia da Mãe, que este domingo, dia 10, se assinalou em diversos locais por todo o mundo.

Kim quis marcar pela emoção, com um álbum de fotos do casamento de Kris com o seu pai, e Kylie pela originalidade, com uma mala em forma de leopardo. Mas a jovem empresária não foi a única a fazer da originalidade a sua premissa.

Khloé Kardashian deixou Kris em "estado de choque" ao enviar-lhe um kit capaz de deixar qualquer mãe de boca aberta.

Mas o que estava neste kit, afinal? Uma garrafa de vodka, cannabis para relaxar, preservativos e ainda brinquedos sexuais.

Por fim, a surpresa ficou completa com uma mala da marca Dior... não fosse o caso de Kris Jenner não 'aprovar' os restantes elementos desta insólita surpresa.

