O Dia da Mãe assinala-se nos Estados Unidos da América no próximo domingo, dia 10 de maio. Apesar de faltarem ainda dois dias para a data, Kim Kardashian antecipou os festejos e presenteou a sua mãe, Kris Jenner, com uma surpresa única.

"Eu mal podia esperar para lhe dar o presente dela", confessa a socialite, que quis este ano encontrar uma oferta original, única e carregada de emoções.

Kim encontrou o fotógrafo, Alfred Garcia, que registou o casamento de Kris com o seu pai, Robert Kardashian, em 1997 e conseguiu comprar a câmara que este usou no dia da cerimónia e ainda todas as fotos do grande dia. O resultado final foi um álbum como a matriarca do clã Kardashian nunca conseguiu ter.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver o vídeo:

Leia Também: Kim Kardashian e Kanye West têm vivido "em lados opostos" da sua casa