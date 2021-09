Pela altura da Met Gala, uma das faltas mais sentidas foi a de Khloé Kardashian, que segundo os rumores que correram então tinha sido banida da cerimónia.

Comentando precisamente estas especulações, a empresária, de 37 anos, fez questão de colocar tudo em pratos limpos. "Absolutamente mentira", garantiu, depois de ter sido questionada por um fã no Twitter sobre o assunto.

No entanto, Khloé acabou por não explicar o motivo pelo qual não marcou presença no evento. Note-se que as irmãs Kourtney Kardashian e Kylie Jenner também não foram à gala.

Do clã Kardashian contou-se com as presenças de Kim Kardashian e Kendall Jenner.

Leia Também: Filha de Khloé Kardashian espalha ternura na empresa da tia