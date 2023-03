Khloé Kardashian começou a preocupar-se mais com a sua saúde e o caminho no fitness depois de se ter separado de Lamar Odom. O divórcio foi finalizado em 2016 e foi nessa altura que usou o ginásio como 'escape'.

Numa recente conversa com a InStyle, a celebridade explicou que "não saiba realmente o que fazer" após a separação.

De recordar que Khloé e Lamar casaram-se em 2009 e separaram-se em 2013, no entanto, o divórcio só foi pedido em 2015.

Nessa altura, as preocupações com o peso eram muitas, tendo ficado "obcecada" com os números da balança. Mas agora vive uma outra fase e está preocupada com a sua saúde mental, sendo esse um objetivo muito mais importante que a "estética".

"Quando comecei [no ginásio], importava-me [com o peso]. Talvez apenas por ser mais jovem, acho que nos preocupamos com a balança", partilhou. "A balança só te deixa irritada. Já não olho para a balança. Acho que não é muito saudável. Não faço isso há anos. São apenas números", destacou de seguida.

"Estou a fazer o que é melhor para mim, para a minha mente, o meu corpo e a minha alma. Não existe um tamanho único para todos", afirmou.

