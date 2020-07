Khloé Kardashian e Tristan Thompson não voltaram a pronunciar-se sobre a relação que mantêm desde que se separaram, o ano passado, depois do jogador de NBA a ter traído a socialite com Jordyn Woods. Pelo que fica notório nas redes sociais e no reality show 'Keeping Up With The Kardashians', ambos prezam pelo bom ambiente, em função do crescimento da filha que têm em comum, True, de dois anos.

Contudo, há muito que os rumores de que estão a dar uma nova oportunidade ao amor soam na imprensa internacional. Suspeitas que se acentuaram nos últimos dias, com o aniversário de Khloé.

Isto porque a socialite surgiu com um vistoso anel de diamantes, que fez os fãs acreditar de que estaria noiva de Tristan Thompson.

Como seria de esperar, e à semelhança de ocasiões anteriores, o jogador marcou presença na festa de aniversário e mostrou-se divertido na companhia do restante clã Kardashian.

Leia Também: Khloé Kardashian investiu 'pequena fortuna' no vestido de aniversário