Foi no reality show ‘Keeping up with the Kardashians’ que Khloé, uma das irmãs do 'clã', revelou que iria congelar os óvulos. Tudo para que a mãe, Kris, a "deixasse finalmente em paz" sobre a vontade de ter mais netos.

Mesmo insistindo que "está feliz solteira", Khloé - que já tem uma filha de quase dois anos, fruto da relação com o ex-namorado Tristan Thompson -, admitiu que gostaria de "dar irmãos" à sua descendente, True.

Numa conversa com Maliqa Haqq, a celebridade ouviu a sugestão da confidente, que lhe falou na possibilidade de congelar os óvulos como uma alternativa de procriação, uma vez que Khloé dizia estar farta de ver a mãe à procura de um novo companheiro para si.

Assim sendo, a irmã de Kim Kardashian aproveitou os holofotes das câmaras para anunciar à família e restantes telespetadores do reality show que decidiu congelar os óvulos, na esperança de que a mãe nunca mais aborde o assunto.

