Desde que terminou a relação com Tristan Thompson, o pai da sua filha, que não foi conhecido mais nenhum romance na vida de Khloé Kardashian. E a razão é simples: a socialite fechou o coração em copas.

Num teaser recente do reality show 'Keeping Up With the Kardashians', Khloé conversa com a mãe, Kris Jenner, sobre a sua vida amorosa, deixando claro que não está aberta ao amor.

A socialite firma que "não namora nem está a pensar em namorar" tão cedo. Mesmo quando as amigas lhe querem apresentar alguém, mostra-se indiferente ao assunto. "Estou focada em mim e na True [a filha]", frisa.

"Talvez numa mais volte namorar", rematou, deixando a mãe boquiaberta.

A verdade é que nos últimos tempos vários são os rumores de que Khloé e Tristan estão reconciliados. No entanto, sobre o tema, a socialite assegura apenas que faz os possíveis para proporcionar um bom ambiente familiar à filha.

