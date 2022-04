Khloé Kardashian admitiu esta terça-feira, 12 de abril, que recorreu ao Photoshop para editar fotografias da filha, True, na Disney.

A polémica sobre o tema começou em janeiro, quando um TikToker alegou que as Kardashian teriam editado uma foto de True com a filha de Kim Kardashian, Chicago. Na altura, a TikToker alegou que o rosto de True estaria sobreposto no corpo da prima, Stormi, filha de Kylie Jenner.

Entretanto, esta quarta-feira, confessou que editou a imagem ao revelar que a filha foi pela primeira vez ao parque de diversões esta semana, em homenagem ao seu quarto aniversário.

