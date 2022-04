Esta terça-feira, o clã de Kardashian esteve em festa com o aniversário de True, filha de Khloé e Tristan Thompson.

Como seria de esperar, a data foi comemorada com pompa e circunstância. Imagens partilhadas no Instagram de Khloé Kardashian mostram que a menina teve direito a um cenário repleto de balões cor de rosa (ver galeria).

Sabe-se que as festividades começaram no fim de semana e que Tristan Thompson esteve presente. Apesar da relação entre o jogador de NBA e a socialite não estar na melhor fase, após a separação, o ex-casal não deixa de estar unido em prol do bem estar da filha.

