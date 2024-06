Kevin Spacey viu-se envolvido num escândalo sexual no passado depois de ter sido alvo de nove acusações de agressão sexual, tenso sido considerado inocente pelo júri do tribunal londrino no ano passado.

O ator, de 64 anos, lembrou este processo (que se iniciou em 2017), numa entrevista que deu ao programa 'Piers Morgan Uncensored'.

"Testei os limites… era demasiado demasiado físico. Tocava alguém de forma sexual, de uma maneira que eu não sabia que eles não queriam", considera.

Kevin explicou que a sua personalidade o levava a "acariciar" as pessoas, pois esta era a sua maneira de "ser gentil" com elas, no entanto, a forma como se exprimia acabou por prejudicá-lo.

Na entrevista, o ator de Hollywood foi confrontado com a alegada amizade que mantinha com Jeffrey Epstein, condenado por abusos sexuais.

"Não tinha nenhuma relação com ele. Não era amigo, confidente, nunca passei tempo com ele", garantiu.

Nesta mesma conversa, Spacey confessou que, atualmente, vive problemas financeiros, havendo a possibilidade de ficar sem casa no futuro.

