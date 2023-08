Kevin Costner não tem dúvidas: a ex-companheira, Christine Baumgartner, está a fazer de tudo para adiar o divórcio.

As mais recentes declarações dos representantes do ator, prestadas à Us Weakly, referem que a designer de jóias está a tentar arranjar formas de levar a decisão a arrastar-se o máximo de tempo possível.

Christine, segundo Kevin Costner, tem-se recusado a responder a questões simples acerca do acordo pré-nupcial assinado em 2004, o que mostra vontade de atrasar a oficialização da separação.

Vale lembrar que os dois estiveram casados 19 anos. O pedido de divórcio, no entanto, foi pedido por Christine Baumgartner, ainda que o processo esteja a ser muito complicado, envolvendo problemas relacionados com a pensão de alimentos dos três filhos de ambos, a conta bancária partilhada e ainda a casa onde os dois viveram.

